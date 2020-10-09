Управління стратегічних розслідувань Тернопільщини святкує перший ювілей

Боротьба з організованою злочинністю та кримінальними авторитетами, порушення в органах державної влади та місцевого самоврядування, протидія корупції, а також захист прав і свобод людини та її власності від протиправних посягань – це основні завдання, які стоять перед оперативниками Управління стратегічних розслідувань в області.

Підрозділів Національної поліції. Він створений 9 жовтня 2019 року відповідно до постанови Кабміну.

Проте за цей короткий час працівники УСР знешкодили не одне злочинне угруповання, що суттєво впливало на криміногенну ситуацію в реґіоні та в Україні в цілому.

Оперативники цієї служби виявляють й розкривають кримінальні правопорушення, господарські, посадові та інші злочини, аналізують стан злочинності, ведуть боротьбу з корупцією та хабарництвом.

Керує підрозділом Василь Джиджора.

За рік роботи працівники управління стратегічних розслідувань відкрили 175 кримінальних правопорушень, з них – 130 тяжких та особливо тяжких злочинів. 167 направлено до суду. У ході проваджень підозру оголосили вісімдесят семи особам. Складено 322 протоколи про корупційні діяння. Оперативники УСР знешкодили 15 злочинних угруповань, 10 з яких з ознаками організованих. Сім проваджень направили до суду.

У перші ж дні роботи оперативники стратегічних розслідувань викрили керівника одного з відділів Тернопільської районної державної адміністрації під час одержання частини неправомірної вигоди, а саме – 4200 доларів США.

Представники управління стратегічних розслідувань разом зі слідчими та фіскалами виявляли та припиняли діяльність нелегальних гральних закладів на території міста та області. Ліквідація тіньових схем торгівлі пальним – ще один пріоритетний напрямок роботи, над яким посилено працюють правоохоронці даного підрозділу.

На початку січня 2020 року співробітники УСР викрили групу, яка займалася масовим виготовленням та розповсюдженням наркотиків на території Тернопільської, Хмельницької та Київської областей.

Уже через місяць оперативники прикрили підпільний “цех” з виготовлення алкогольної продукції. Незаконний бізнес у Тернополі організував місцевий житель, залучивши в спільники двох товаришів.

На гарячому” працівники управління стратегічних розслідувань спільно зі слідчими ГУНП затримали посадовця, який вимагав 500 доларів за допомогу у вирішенні певних питань. Цю суму підприємець мусив заплатити за надання дозволу виконкому на розміщення рекламних об’єктів на території сільської ради.

Масштабну спецоперацію зі знешкодженню злочинної групи, яка обкрадала церкви та монастирі України, провели працівники УСР у травні.

Серед досягнень – і викриття та припинення діяльності розгалуженої міжрегіональної злочинної групи, що займалася виготовленням й реалізацією підроблених документів та захисних голографічних елементів.

Припинили діяльність і четвірки підозрюваних, які на території Тернопільської, Івано-Франківської, Львівської, Волинської, Рівненської та Чернівецької областях дурили людей за схемою “Ваш син в поліції”.

У квітні цього року працівники даного підрозділу ліквідували нарколабораторію з виготовлення амфетаміну.

Викрили й рецидивіста, який в СІЗО організував бізнес з продажу наркотиків.

За досягнення, за сумлінну службу, високий професіоналізм, бездоганне виконання службових обов’язків працівники УСР неодноразово отримували подяки, відзнаки та медалі від імені міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, голови Нацполіції Ігоря Клименка та начальника Департаменту стратегічних розслідувань Руслана Марчука.