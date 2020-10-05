У Тернополі поліцейські та спостерігачі ОПОРИ зафіксували два десятки випадків ймовірних порушень у здійсненні передвиборної агітації

Спільний рейд з представниками громадянської мережі ОПОРА провели у суботу, 3 жовтня, співробітники Тернопільського відділу поліції.

В ході відпрацювання зафіксували непоодинокі випадки ведення та розміщення передвиборчої агітації із порушенням законодавства в обласному центрі. Зокрема, виявили друковані матеріали на носіях зовнішньої реклами без вихідних даних. На агітаційній продукції були відсутні відомості про установу, що здійснила друк, тираж, інформації про осіб, відповідальних за випуск.

Також зафіксували випадки розміщення агітаційної продукції на зупинках громадського транспорту, що суперечить частині 17 статті 57 Виборчого кодексу України.

Усі факти правоохоронці задокументували та встановлюють осіб, відповідальних за розміщення політичної реклами, та власників білбордів. За подібні правопорушення передбачена адміністративна відповідальність за ст. 212-13 та ст. 212-14 КУпАП.

Аналогічні рейди поліцейські Тернопільщини та спостерігачі ОПОРИ проведуть у всіх районах області. Правоохоронці звертаються до учасників виборчого процесу дотримуватися закону та не порушувати правил агітації.