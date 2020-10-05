У автопригоді на Кременеччині травмувалися люди

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася 5 жовтня близько 9:00 між селами Бережці та Града Кременецького району.

При виїзді працівників ГРПП та слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій автомобіля Opel Vectra зіткнувся з ВАЗ-2103.

В результаті удару бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала в реанімаційне відділення водія Жигулів. У чоловіка численні переломи та травми. Із струсом та забійними ранами потрапила до медзакладу і пасажир даного автомобіля.

Пасажир та кермувальник з іншого авто травм не отримали.

Даний факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно статті 286 ККУ. Триває слідство.