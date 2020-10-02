Радник Міністра внутрішніх справ Іван Стойко: «Нам важливо, щоб вибори пройшли безпечно та у правовому полі»

Перебіг виборчого процесу та підготовка до забезпечення правопорядку у день голосування – тема робочої наради, яка відбулася у п’ятницю, 2 жовтня, в Головному управлінні Нацполіції в Тернопільській області.

Захід проходив під головуванням радника Міністра внутрішніх справ Івана Стойка за участю керівників обласних підрозділів, які координуються Міністерством внутрішніх справ: Нацполіції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії, міграційної служби, сервісного центру. На нараді також була присутня координаторка громадянської мережі «ОПОРА» Ольга Галушка.

Радник Міністра наголосив, що сьогодні одним із ключових завдань для правоохоронців є забезпечення прозорості та законності виборчого процесу.

- Майже три тижні залишилося до дня голосування. Багато спостерігачів буде задіяно до відстеження виборчого процесу. 3 вересня за Наказом Міністра внутрішніх справ створено оперативний штаб, діють робочі групи, заступники Міністра та Радники закріплені за областями, в цей період вони виїжджають на місця та моніторять ситуацію, пов’язану з виборчим процесом, приймають організаційні рішення разом з керівниками підрозділів, які координуються Міністерством. Нам важливо, щоб вибори пройшли безпечно та в правовому полі,- зазначив Іван Стойко.

Про готовність правоохоронців до несення служби під час місцевих виборів доповів начальник обласної поліції Олександр Богомол. З 12 жовтня весь особовий склад поліції переведуть на посилений варіант несення служби.

- До охорони громадського порядку у день голосування буде залучено 1879 працівників поліції. Допомагатимуть нам військовослужбовці Нацгвардії, рятувальники. Проте й цього недостатньо, тому ми звернулися до Нацполіції та МВС з проханням скерувати до нас додаткові сили.

Станом на 2 жовтня до тернопільських правоохоронців надійшло 27 повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом, за двома фактами розпочато кримінальні провадження. Задля своєчасного та ефективного реагування на можливі порушення правоохоронці тісно співпрацюють з громадянською мережею «ОПОРА».

- Спостерігачі взаємодіють з працівниками поліції та повідомляють їм про можливі порушення для їх правильної фіксації, – зазначила координаторка спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами у Тернопільській області Ольга Галушка.

Спікери наради домовилися й надалі тісно комунікувати щодо виборчої кампанії, аби вона пройшла в області відповідно до Закону та без порушень.