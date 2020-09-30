Правоохоронці області зареєстрували 19 повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом

Виборча кампанія в області проходить без суттєвих порушень. Поліцейські реагують та перевіряють усю інформацію, яку отримують.

Станом на 30 вересня до територіальних підрозділів Нацполіції області надійшло 19 повідомлень про ймовірні порушення. Більша частина стосується проведення незаконної агітації кандидатами, які не зареєстровані і не є суб’єктами виборчого процесу. Серед звернень: порушення порядку реєстрації кандидатів та виборчого процесу.

Поліцейські склали один адмінпротокол за статтею 212-10 КУпАП– порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації, агітація в день проведення референдуму. У Тернополі на перехресті вулиць Мазепи-Дружба був розміщений білборд однієї із політичних партій без зазначення відповідних вихідних даних про тираж видання та видавця друкованої продукції.

Правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за двома правопорушеннями, пов’язаними з виборчим процесом. Одне із них – за фактом службової недбалості, а саме – 26 вересня на проспекті Злуки у Тернополі дерево впало на агітаційний намет, в якій перебувала 33-річна жінка. Потерпілу з травмою голови та хребта госпіталізували до лікарні.

Ще одне кримінальне провадження слідчі розпочали за фактом можливого підкупу виборців (частина 4 статті 160 ККУ), де 25 вересня до співробітників поліції надійшло повідомлення про те, що у Тернополі місцевий житель пропонує неправомірну вигоду з метою агітації та голосування за кандидатів однієї із політичних партій. Правоохоронці перевіряють дану інформацію.

В Головному управлінні Нацполіції області в цілодобовому режимі працює ситуаційний центр, який координує та моніторить ситуацію, пов’язану з виборчим процесом на території краю.

Поліцейські закликають усіх учасників місцевих виборів діяти в рамках чинного законодавства та разі виявлення порушення – повідомляти на лінію 102.