Неуважність перехожих – одна з причин травматизму на дорогах

Із закритим переломом кісток гомілки в травматологічне відділення бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала тернополянина, 1996 року народження. Травми чоловік отримав в результаті дорожньо-транспортної пригоди.

Аварія трапилася 29 вересня близько 22:20. На перехресті вулиць Тарнавського-Злуки автомобіль ВАЗ 21254 збив пішохода, який переходив проїжджу частину на нерегульованому пішохідному переході.

Правоохоронці звертаються до перехожих не нехтувати правилами дорожнього руху. Перед перетином проїзної частини потрібно «взяти дитину за руку», «зняти навушники», «сховати телефон», «подивитися по сторонах», тобто бути уважним та обережним. Переходьте проїзну частину виключно у встановлених місцях та на дозволений сигнал світлофора!

У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи повинні вжити заходів для того, щоб чітко виділити себе на проїжджій частині чи узбіччі.

Дотримуйтесь правил дорожнього руху та навчайте цього дітей! Тільки разом можна припинити загибель сповнених життя і сил людей.