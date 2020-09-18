Поліцейські Тернополя розшукали псевдомінера

Повідомлення про замінування транспортного засобу на вулиці Соломії Крушельницької надійшло на лінію «102» в четвер, 17 вересня, близько 13 години. Заявник зазначив, що автівка, яка припаркована в дворі будинку, ймовірно замінована.

На місце події виїхали усі екстрені служби.

- Вибухотехніки та кінологи обстежили автомобіль та прилеглу територію з метою виявлення можливого вибухового пристрою. Інформація про замінування не підтвердилася, – розповіла слідча Тернопільського відділу поліції Мар’яна Крупа.

У ході проведених оперативних заходів правоохоронцям вдалося встановити особу додзвонювача. Ним виявився житель Тернопільського району, 1985 року народження.

На правопорушника поліцейські склали адміністративний протокол за статтею 183 КУпАП «завідомо неправдивий виклик пожежної охорони, поліції, швидкої медичної допомоги або аварійних служб». Чоловіку загрожує штраф від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Міру покарання йому обере суд.

Працівники поліції застерігають про неприпустимість протиправної поведінки й зазначають, що винні особи обов’язково нестимуть відповідальність за скоєння подібного роду злочину.