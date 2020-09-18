Інформація про загибель 44 дітей у ДТП на Тернопільщині недостовірна

На інтернет сайтах з’явилися публікації про те, що у дорожньо-транспортних пригодах, які трапилися на дорогах області, за вісім місяців загинуло 44 дитини. Ця інформація недостовірна.

За січень-серпень на дорогах Тернопільщини правоохоронці зареєструвало 1600 аварій, у яких постраждало 359 людей. З них сорок двоє загинуло, а 435 отримали травми.

В сорока чотирьох автопригодах були діти. На щастя, загиблих неповнолітніх немає, а от 49 з них отримали травми.

Згідно статистики, кількість аварій за участю дітей, порівняно з минулим роком, знизилася на 31,3%, на 27,9% зменшився і дитячий травматизм.