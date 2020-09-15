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За минулу добу правоохоронці склали 34 адмінпротоколи за порушення карантинних норм

Категорія: Тернопільщина

20200618-act24 порушення правоохоронці зафіксували на територіях, де встановлений червоний рівень епіднебезпеки.
Протоколи складені відносно власників закладів громадського харчування за неприпинення роботи – 11, відносно водіїв та перевізників за здійснення пасажирських перевезень – 5, відносно продавців за торгівлю без вдягнутих засобів індивідуального захисту – 2 та інші.

Також порушення правоохоронці документують у населених пунктах, які віднесені до помаранчевої зони. Там зафіксовано випадки, коли власники магазинів недотримувалися карантинних вимог, продавці торгували без вдягнутих засобів індивідуального захисту, а також перевізники не стежили за тим, щоб  пасажири були в масках. У Лановецькому районі поліцейські склали адмінпротокол на завідувача сільського клубу за проведення дискотеки.

Правоохоронці вкотре звертаються до жителів області виконувати рекомендовані карантинні обмеження: носити маску в громадських місцях, дотримуватися соціальної дистанцій, користуватися дезинфікуючими засобами.

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