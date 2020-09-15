За минулу добу правоохоронці склали 34 адмінпротоколи за порушення карантинних норм

24 порушення правоохоронці зафіксували на територіях, де встановлений червоний рівень епіднебезпеки.

Протоколи складені відносно власників закладів громадського харчування за неприпинення роботи – 11, відносно водіїв та перевізників за здійснення пасажирських перевезень – 5, відносно продавців за торгівлю без вдягнутих засобів індивідуального захисту – 2 та інші.

Також порушення правоохоронці документують у населених пунктах, які віднесені до помаранчевої зони. Там зафіксовано випадки, коли власники магазинів недотримувалися карантинних вимог, продавці торгували без вдягнутих засобів індивідуального захисту, а також перевізники не стежили за тим, щоб пасажири були в масках. У Лановецькому районі поліцейські склали адмінпротокол на завідувача сільського клубу за проведення дискотеки.

Правоохоронці вкотре звертаються до жителів області виконувати рекомендовані карантинні обмеження: носити маску в громадських місцях, дотримуватися соціальної дистанцій, користуватися дезинфікуючими засобами.