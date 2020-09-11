Серед білого дня у Тернополі пограбували чоловіка

Кілька годин знадобилося працівникам Тернопільського відділу поліції, аби встановити та знайти чоловіка, підозрюваного у злочині.

На лінію “102″ надійшло повідомлення від жителя обласного центру про те, що до нього близько 10:30 підбігла невідома особа і вирвала з рук мобільний телефон. Суму збитків потерпілий оцінив в 5100 гривень.

Проведеними слідчо-оперативними заходами за кілька годин правоохоронці встановили особу зловмисника. Чоловік уже потрапляв у поле зору працівників поліції за майнові злочини. У скоєному він зізнався і сказав, що планував продати мобільний телефон.

Засіб зв’язку у нього вилучили. По даному факту триває слідство згідно статті 186 частина 1 ККУ.