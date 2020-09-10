У автопригодах на Тернопільщині 10 вересня загинуло двоє людей

У Чортківському районі в результаті автопригоди загинув водій автомобіля VOLKSWAGEN Transporter. Аварія трапилася близько першої години ночі в селі Мухавка.

За попередніми даними, кермувальник, виконуючи розворот заднім ходом, виїхав за межі проїзної частини, злетів в десятиметрове урвище та перекинувся в струмок. Чоловік, 1973 року народження, загинув на місці автопригоди. Пасажирів в транспортному засобі не було.

У Збаразькому районі автопригода завершилася летально для водія вантажівки. Близько 8:00 неподалік села Ліски Збаразького району водій автомобіля Renault Premium не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Авто перевозило дошки.

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, у момент падіння кабіна відірвалася від шассі. П’ятдесятивосьмирічний чоловік загинув ще до приїзду швидкої.

Близько п’ятої ранку в селі Великий Ходачків Козівського району перекинувся автомобіль Volkswagen Polo. Одна з причин автопригоди, яку розглядають правоохоронці, водій не впорався з керуванням, з’їхав з дороги і врізався в бетонну огорожу.

Після цього іномарка перекинулася. Кермувальник травм не отримав, а його пасажира госпіталізували до лікарні.

У Тернополі під колесами маршрутки загинув чоловік. Аварія трапилася на проспекті Степана Бандера. Потерпілий їхав проїжджою частиною на моноколесі, коли його зачепив маршрутний автобус.

Врятувати чоловіка не вдалося. Він помер дорогою до лікарні. Причину автопригоди встановить слідство.

Усі автопригоди внесені в ЄРДР згідно статті 286 ККУ. Триває слідство.