Суд продовжив тримання під вартою водієві, який збив дитину на Тернопільщині

Клопотання про продовження строку тримання під вартою подала слідча Тернопільського відділення поліції за погодженням міської прокуратури щодо водія, причетного до дорожньо-транспортної пригоди з потерпілими. Адвокат підозрюваного просив домашній арешт.

Розглянувши усі “за” та “проти”, суд залишив чоловіка під вартою.

Нагадаємо, що підозрюваний восьмого липня близько 18:50, в селі Прошова, керуючи автомобілем у стані сильного алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та збив дитину. Поруч з хлопчиком стояла його старша сестра, але дівчинка встигла відскочити і уникнути удару.

Очевидці розповідали, що автівка їхала на шаленій швидкості, бо після удару відірвалося колесо велосипеда, а сам двоколісник відкинуло на 15 метрів.

Водій з місця аварії спробував тікати, але проїхавши майже кілометр, злетів в кювет. Залишити автівку порушнику завадили люди. Від людського самосуду кермувальника врятував приїзд правоохоронців.

Восьмирічного хлопчика у важкому стані госпіталізували до лікарні. Він переніс не одну складну операцію. Попереду дитину очікує тривале лікування.