Тернопільські оперативники отримали подяки й медалі від голови Нацполіції та начальника департаменту стратегічних розслідувань

За багаторічну сумлінну службу, високий професіоналізм, бездоганне виконання службових обов’язків та з нагоди Дня Незалежності України подяки та медалі отримали працівники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області.

Відзнаки оперативникам від імені голови Нацполіції Ігоря Клименка та начальника Департаменту стратегічних розслідувань Руслана Марчука вручив очільник УСР Тернопільщини Василь Джиджора.

- Незважаючи на те, що ми є одним з наймолодших підрозділів Національної поліції, у нас працюють люди з досвідом. Дехто службі в поліції віддав десять років, є в управлінні оперативники, за плечима яких п’ятнадцять та двадцять років в правоохоронних органах. За неповний рік діяльності нашого підрозділу працівники УСР знешкодили не одне злочинне угруповання, яке впливало на криміногенну ситуацію в реґіоні та в Україні в цілому, – наголосив Василь Джиджора.

З нагоди Дня Незалежності працівники отримали подяки за свою роботу, а також відомчі заохочувальні відзнаки Національної поліції України – медалі за 10, 15 та 20 років сумлінної служби.

- Наше основне завдання – безпека населення, що ми й робимо, іноді навіть без вихідних та відпочинку. Я дякую вам усім за те, що стовідсотково віддаєтеся роботі, дякую вашим родинам за розуміння і підтримку. Пам’ятайте, наша робота допомагає населенню почуватися у безпеці. Ми маємо любити та шанувати країну, в якій живемо, ми повинні дбати про неї, щоб лишити кращу державу нашим дітям. З прийдешнім Днем Незалежності нас усіх! Любіть та бережіть свою державу!