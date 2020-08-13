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За минулу добу двоє людей отримали травми в результаті двох ДТП

Категорія: ДТП

Дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими зареєстровані в Чортківському та Збаразькому районах у середу, 12 серпня.

У селі Чернихівці Збаразького району близько 11 години 30-річний місцевий житель, керуючи скутером, не дотримався дистанції та допустив зіткнення з трактором, який рухався попереду. В результаті водія двоколісника  з травмами різного ступеня важкості доправили до лікарні.

Ще одна автопригода  трапилася у селі Ягільниця Чортківського району близько 13 години. За попередніми даними,  водій автомобіля «RENAULT MAGNUM» під час обгону виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем “MERCEDES-BENZ”, який повертав ліворуч.

Внаслідок  ДТП травми отримав водій мікроавтобуса- 47-річний житель села Біла Тернопільського району. Чоловіка госпіталізували до лікарні.

Відомості за даними фактами поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 ККУ. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

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