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У ДТП на Кременеччині травмувалися люди

Категорія: ДТП

Дві дорожньо-транспортні пригоди трапилися у Кременецькому районі 6 серпня. Травмувалося троє пасажирів.

Повідомлення про ДТП з потерпілими надійшло до поліцейських близько 10 години. У райцентрі Кременець не розминулися дві іномарки. Слідчі, котрі виїхали на місце пригоди, попередньо встановили, що водійка автомобіля «Опель», виїжджаючи з другорядної на головну дорогу, не надала перевагу у русі та зіткнулася з авто «Форд».

У результаті аварії медичну допомогу було надано пасажиру Форду. Він вивихнув  плече.

Ще одна автгпригода трапилася близько півночі на дорозі поблизу села Млинівці. Там не розминулися автомобілі «Пежо» та «Мазда-626» .

За попередніми даними, водій французької іномарки, мешканець Рівненщини  виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з іншим транспортним засобом. У результаті ДТП постраждали двоє пасажирів «Пежо», мешканці села Хотин Рівненської області. У чоловіка 1948 року народження медики діагностували перелом плеча і стегна а у іншої постраждалої 1953 року народження  – струс головного мозку та численні забої.

В обох водіїв взято забори крові на вміст алкоголю.

Відомості про подію внесено до єдиного реєстру досудового розслідування злочинів згідно частини1 статті 286 ККУ. Поліцейські встановлюють детальні обставини автопригод.

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