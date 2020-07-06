Наїзд на пішохода та зіткнення трьох автівок – результати ДТП на Тернопільщини

Троє травмованих та три побитих автівки – такі наслідки двох дорожньо-транспортних пригод, які трапилися у суботу, четвертого липня, на дорогах Тернопільщини.

Інформація про аварію на трасі Стрий-Кропивницький-Тернопіль-Знам’янка надійшла на лінію “102″ близько першої години ночі.

Неподалік села Смиківці зіткнулося три автомобіля. На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група.

За попередньою інформацією, водій ВАЗ-2101, рухаючись в напрямку Хмельницького, порушив правила дорожнього руху та перетнув дві суцільних смуги, аби здійснити маневр розвороту. Як результат – виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з іномаркою Citroen Xsara Picasso та Skoda Octavia.

В результаті удару з тілесними ушкодженнями в реанімаційне відділення госпіталізували водія з ВАЗу. У двадцятитрирічного чоловіка медики констатували закриту черепно-мозкову травму, струс та тупу травму живота.

Звернувся за меддопомогою і кермувальник з Citroen(у). У водіїв відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю.

Ще одну автопригоду зареєстрували правоохоронці в Тернополі. На проспекті Злуки під колесами автомобіля опинилася перехожа. Жінку, 1965 року народження, збив водій автомобіля ZAZ Forza. Потерпіла переходила проїжджу частину дороги в межах нерегульованого пішохідного переходу.

Тернополянку з політравмою, закритою черепно-мозковою травмою, струсом, численними переломами та з гіповолемічним шоком доправили до лікарні.

Автопригоди внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно статті 286 ККУ. Триває слідство.