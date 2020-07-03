Тернопільська поліція святкує 5-ту річницю створення

“Служити та захищати”! Це гасло основне в роботі правоохоронців Тернопільщини, які щодня та без вихідних виконують свій професійний обов’язок.

П’ять років тому, 4 липня 2015 року, перші патрульні поліцейські склали присягу на вірність Україні. Сама ця дата вважається і Днем створення Національної поліції.

З п’ятою річницею створення правоохоронного відомства особовий склад привітав начальник Головного управління Нацполіції Тернопільщини Олександр Богомол.

- Ваша робота небезпечна, важка і дуже важлива для кожного громадянина. Саме довіра та повага населення – основна подяка за нашу з вами роботу. Становлення поліції пройшло важкі часи, але ми впоралися і продовжуємо нести службу, долаючи перешкоди та невдачі.

На урочистостях хвилиною мовчання пригадали тих, хто загинув під час виконання службових обов’язків. Тернопільська поліція за часів незалежності України втратила шістьох своїх побратимів. До підніжжя пам’ятного знаку загиблим поліцейським поклали квіти.

Подякували учасники заходу і правоохоронцям, які в квітні 2014 року одними з перших поїхали на Схід України. Зведений загін правоохоронців вирушив в зону АТО у червні 2014 року, а в серпні туди відкомандирували й поліцейських батальйону “Тернопіль”.

За весь час через зону проведення операції об’єднаних сил пройшло майже 1200 поліцейських Тернопільщини.

- Ви щодня виконуєте дуже важку, але необхідну роботу – захищаєте людей. Більшість з вас приєднались до Національної поліції після виконання завдань у зоні проведення ООС. І сьогодні ви продовжуєте захищати землю та людей. Бажаю вам успіхів у нелегкій праці, впевненості у нелегкій місії «Служити і Захищати», – звернувся до правоохоронців голова Тернопільської ОДА Володимир Труш.

Привітали правоохоронців і голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук та заступник міського голови Леонід Бицюра.

Під час урочистостей кращих правоохоронців керівництво поліції, представники влади та громадськості нагородили грамотами, подяками, іменними годинниками та нагородами. Троє працівників Головного управління краю дочекалися й власного житла.