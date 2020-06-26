Тернопільські оперативники отримали подяки від начальника департаменту стратегічних розслідувань

За багаторічну сумлінну службу, високий професіоналізм, бездоганне виконання службових обов’язків та з нагоди Дня Конституції України працівників управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області привітав начальник департаменту Руслан Марчук.

Подяки оперативникам вручив керівник УСР Василь Джиджора. Управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області – це один з наймолодших підрозділів Національної поліції. Департамент стратегічних розслідувань з’явився відповідно до постанови Кабміну 9 жовтня 2019 року. Проте за короткий час працівники УСР знешкодили не одне злочинне угруповання, яке впливало на криміногенну ситуацію в реґіоні та в Україні в цілому.

Він від імені начальника департаменту Василь Джиджора привітав колег із прийдешнім святом та подякував їм за бездоганну службу.

- Конституцію стала фундаментом розбудови вільної, незалежної, демократичної держави, боротьбу за яку вели багато поколінь українців. Основний Закон України наголошує на абсолютній цінності людини, її життя та здоров’я, честі й гідності, недоторканності та безпеки. А основне завдання нашого управління – боротьба з організованою злочинністю та кримінальними авторитетами, порушеннями в органах державної влади та місцевого самоврядування, протидія корупції, а також захист прав і свобод людини та її власності від протиправних посягань. То ж нехай з нагоди цього важливого свята у ваших серцях панує світлий настрій та почуття гордості за державу. Щиро бажаю вам міцного здоров’я, щастя і достатку, любові, миру, натхненної праці та успіхів задля розбудови стабільної і процвітаючої України.