Слідчі Тернопільщини намагаються встановити причини загибелі у ДТП двох молодих людей

Причини дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинуло двоє молодих людей, встановлюють правоохоронці Тернопільщини. Аварія трапилася 23 червня на автодорозі Чернихівці-Ланівці, неподалік села Вишгородок.

Там не розминулися автомобілі ВАЗ 2106 та DAF. В результаті удару загинуло двоє молодих людей.

Правоохоронці встановлюють чому водій ВАЗу опинився на зустрічній, а також звертаються до водіїв, які в 23 червня близько 13:45 проїжджали даним відрізком дороги і мають в салонах авто відеореєстратори, допомогти швидче встановити причину автопригоди.

Інформацію можна повідомити на лінію “102″ чи за номерами: (0352)27-12-84, (068)000-72-21. Анонімність гарантується.