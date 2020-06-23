Виїзд на зустрічну смугу став причиною смерті двох людей на Тернопільщині

На автодорозі Тернопіль-Ланівці, біля села Вишгородок не розминулося два автомобіля. Аварія трапилася на Лановеччині. В результаті удару загинуло двоє осіб.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За попередніми даними, водій автомобіля ВАЗ-2106 виїхав на смугу зустрічного руху. І як результат – врізався в вантажівку DAF.

Великогабаритний транспорт просто підім’яв під себе легківку. Вижити у даній автопригоді не було шансів ні у водія, ні у пасажира.

Правоохоронці встановлюють особи загиблих, як і причину виїзду на зустрічну.

Вирішується питання про внесення даної автопригоди в ЄРДР згідно статті 286 частина 3 ККУ.