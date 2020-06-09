Три поліцейських станції відкрили на території Тернопільської територіальної громади

Вісім населених пунктів, які входять до Тернопільської територіальної громади, а це майже дев’ять тисяч населення, відтепер обслуговуватимуть працівники новоствореної поліцейської станції. Її урочисто відкрили у вівторок, 9 червня, в селі Іванківці Тернопільського району.

- Поліцейська станція – це допомога органам місцевого самоврядування для поліції. Міська рада допомагала нам в облаштуванні станції, а ми забезпечуємо поліцейськими, які працюватимуть на ній, – розповів начальник ГУНП в Тернопільській області Олександр Богомол.

Раніше цю частину Тернопільського району обслуговували працівники поліцейської станції, яка працює на території Зборівського району і належить до Залозецької ОТГ. Тепер усі населені пункти розділять між двома станціями, а це, переконаний Олександр Богомол, покращить і пришвидшить реагування правоохоронців на повідомлення про правопорушення.

- Ми будемо акумулювати так, щоб було зручніше людям, щоб вони не добиралися далеко до Тернополя чи Зборова, чи до Тернопільської ОТГ. Чим більше послуг надаватиметься на місці – тим зручніше.

Ще дві станції запрацювали цього дня й на території обласного центру. Їх відкрили на вулиці Злуки, 9 та на проспекті Степана Бандери,88.

- Сьогодні відкрили поліцейську станцію на масиві Східний. Дана станція буде обслуговувати близько 40 тисяч населення. Люди звертаються з різними проблемами – від сімейних скандалів до крадіжок, – каже старший дільничний інспектор поліції Тернопільського відділу поліції Роман Грицик.

Тернопільщина – це перша область, де у 2016 році стартувала реалізація проєкту “Поліцейська станція”. З 2019 -го досвід нашого краю почали переймати і інші області держави.

Створення станцій допомагає максимально наблизити наряди поліцейських до віддаленої сільської місцевості та вчасно забезпечити безпеку громадян.