Інформація, викладена у соцмережі, щодо можливого порушення карантинних правил на території Почаївської лаври – не підтвердилася

В одній із соцмереж з’явилася інформація про те, що нібито готель Свято-Успенської Почаївської Лаври, який розташований на території монастиря, нехтуючи карантинними обмеженнями, знову відкритий та продовжує прийом паломників. Співробітники Кременецького відділу поліції виїхали на місце події та перевірили дану інформацію, проте вона не підтвердилася.

Поліцейські оглянули приміщення, проте постояльців в готелі не було. З’ясувалося, відчиняють вхідні двері готелю лише для того, аби монахи та послушники монастиря могли пройти у трапезну, яка знаходиться в тому ж приміщенні. Для інших відвідувачів готель зачинений.

Правоохоронці Кременеччини продовжують відстежувати ситуацію щодо дотримання карантинних обмежень в районі та надалі реагуватимуть на кожне повідомлення щодо ймовірного порушення встановлених норм.