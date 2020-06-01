Працівники поліції охорони радять подбати про безпеку дітей за допомогою GPS-трекерів

Управління поліції охорони області використовує найсучаснішу техніку та системи стеження. Одна з таких – GPS моніторинг. Послуги по відстеженню рухомих об’єктів дозволяє визначити шляхи пересування автомобілів, вантажу, а також близьких людей, зокрема дітей.

Аби знати, де дитина знаходиться під час ігор на вулиці, працівники поліції охорони пропонують батькам індивідуальну систему супутникового стеження, яка визначає місце знаходження дитини у будь-якій точці.

Можна це робити за допомогою GPS- трекерів або спеціального мобільного додатку, який встановлюється на смартфон. Фахівці Управління поліції охорони в Тернопільській області кажуть, що за допомогою такого приладу, розміром у сірникову коробку, можна відслідковувати маршрут дитини, а у разі небезпеки – оперативно реагувати.

- Ці трекери розраховані перш за все на те, щоб дитина, яка має при собі такий GPS-трекер, могла безпечно пересуватися містом, – пояснює Андрій Беринда, начальник центру технічної охорони Управління поліції охорони в Тернопільській області. – Якщо життю чи здоров’ю дитини, яка має з собою даний прилад, щось загрожує, вона може натиснути на тривожну кнопку, що є на приладі, і на пульт поліції охорони надійде відповідне сповіщення.

Відтак, наряд реагування поліції охорони одразу ж прибуває на виклик за 3-5 хвилин та надасть допомогу у будь-якій ситуації. За пересуванням дитини можуть стежити і самі батьки – дистанційно в режимі реального часу. Для цього їм потрібно лише скористатися будь-яким ґаджетом, підключеним до мережі Інтернет. При цьому є можливість визначити на мапі маршрут дитини. Якщо дитина від нього відхилиться, прилад надішле на номер батьків відповідне SMS-повідомлення.

Застосовувати трекер можна і для власної безпеки, при догляді за старшими людьми.