Шість автопригод за 22-24 травня трапилося на дорогах Тернопільщини

Двох чоловіків з тілесними ушкодженнями 22 травня о 19:45 до приймального відділення Теребовлянської лікарні госпіталізувала бригада швидкої. У потерпілих медики діагностували забої, ссадна, а в одного з них – перелом ребра. Від госпіталізації обидвоє відмовилися.

Травми чоловіки отримали в результаті дорожньо-транспортної пригоди.

За попередньою інформацією, аварія трапилася на автодорозі Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль. Водій автомобіля Mercedes Sprinter не впорався з керуванням і автівка перекинулася.

Ще один транспортний засіб того ж дня близько 23:50 перекинувся після того, як з’їхав з дороги. На об’їзній Кременця водій автомобіля BMW 316 не впорався з керуванням. В результаті ДТП одна людина потрапила до лікарні в травматичному шоці із закритою черепно-мозковою травмою, струсом, рваними ранами обличчя.

О 00:30 22 травня в селі Кокорів Кременецького району не впорався з керуванням та допустив падіння з транспортного засобу водій скутера, 2001 року народження. Хлопця бригада екстреної допомоги госпіталізувала в реанімаційне відділення в стані церебральної коми.

З тілесними ушкодженнями потрапив до реанімації ще один водій. У аварії 23 травня на автодорозі Галич-Підгайці-Городок-Сатанів, при в’їзді в село Острівець Теребовлянського району, водій автомобіля Ford Grand C-Maх під час обгону допустив зіткнення з мотоблоком FORESTER R180A, яким керував житель Теребовлянщини, 1947 року народження. Останній рухався в попутному напрямку попереду авто. В результаті удару водій мотоблоку опинився на лікарняному ліжку.

За керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, а також за порушення правил безпеки дорожнього руху відповідатиме житель Теребовлянського району.

Двадцятип’ятилітній чоловік приїхав у село до батька. Там зустрівся з друзями і вони розпивали спиртні напої.Близько першої ночі між водієм автомобіля та місцевим мешканцем виник конфлікт. Кермувальник разом з знайомим сіли в автівку та рушили. В цей час третій знайомий вчепився у ручку дверей. Після того, як авто рушило, чоловік не втримався та впав, а водій не впорався з керуванням, в’їхав у бетонний стовп, а далі втік разом з пасажиром.

Потерпілого госпіталізували до лікарні у стані алкогольного сп’яніння та з підозрою на перелом тазу. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Вже за кілька годин правоохоронці встановили особу водія. Чоловік зізнався, що сів за кермо після вживання алкоголю.

Чергову ДТП з потерпілими зареєстрували працівники поліції на Шумщині. 24 травня водій автомобіля Ford Transit під час здійснення маневру “обгін”, не дотримався безпечного інтервалу та наїхав на скутериста. Потерпілу, 1981 року народження, госпіталізували до лікарні.

Усі автопригоди внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань згідно статті 286 ККУ. Триває слідство.