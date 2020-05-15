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Через п’яного водія на Тернопільщині травмувався десятикласник

Категорія: ДТП

Неповнолітній юнак потрапив до реанімації в результаті аварії. Про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими на лінію “102″ о третій ночі 14 травня повідомили лікарі екстреної медичної допомоги. На трасі Гусятин-Личківці у кюветі опинився автомобіль Opel Omega.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. У ході перевірки стало відомо, що двадцятип’ятирічний водій разом з двома неповнолітніми жителями Гусятинського району, розпивав спиртні напої. Після святкування тріо сіло в автомобіль, аби доїхати додому.

Проте кермувальник не впорався з керуванням та злетів у лісосмугу. Зупинилося авто лише після того, як врізалося в дерево.

Один із пасажирів – учень десятого класу, під час удару отримав тілесні ушкодження. Він за інерцією влетів у лобове скло та вдарився головою. Хлопця прооперували. Його стан важкий.

Кермувальник та інший неповнолітній травм не отримали. Водія освідчили. В його крові виявили 2,2 проміле алкоголю.

Даний факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно статті 286 частина 1 ККУ.

Потенційними вбивцями – саме так називають нетверезих водіїв поліцейські. Аби п’яний за кермом не вчинив ДТП, правоохоронці просять відразу повідомляти на лінію “102”. Ваш дзвінок може вберегти чиєсь здоров’я та життя!

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