У ДТП на Тернопільщині загинув чоловік

Тринадцятого травня в Заліщицькому районі не розминулося два автомобілі. Аварія трапилася за селом Товсте на автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече.

Неподалік села Товсте відбулося зустрічне лобове зіткнення між автомобілями Peugeot Partner та Dacia Logan. За попередньою інформацією, водій Peugeot Partner збив собаку, яка вибігла на проїжджу частину дороги. Чому це призвело до удару автівок, встановить слідство.

В результаті удару до лікарні з тілесними ушкодженнями госпіталізували водія та пасажира з Dacia. Доправили до реанімаційного відділення в агональному стані і кермувальника з іншого транспортного засобу. У нього медики констатували закриту черепно-мозкову травму та перелом основи черепа. Врятувати життя двадцятиоднорічного чоловіка не вдалося.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Попередньо обидвоє кермувальників тверезі. Триває слідство згідно статті 286 частина 2 ККУ.