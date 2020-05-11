На нетверезого водія-порушника поліцейські склали три адмінпротоколи

9 травня в одній із соцмереж з’явилося відео, як водій автомобіля Land Cruiser, будучи напідпитку, не впорався з керуванням позашляховика та злетів в кювет. Також йшлося, що в автомобілі була зброя.

Поліцейські провели перевірку за даним фактом. З’ясувалося, інцидент трапився ще 5 квітня поблизу села Хомівка Зборівського району.

Було встановлено, що близько 18 години водій автомобіля марки «Land Cruiser», не впоравшись з керуванням, з’їхав в кювет. Внаслідок такого маневру транспортний засіб перекинувся. Окрім водія, в машині більше нікого не було. Від медичної допомоги чоловік відмовився.

За кермом позашляховика перебував 53-річний житель одного із сіл Тернопільського району. Під час спілкування поліцейські помітили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння, але пройти медогляд у встановленому законом порядку чоловік відмовився.

Також він не пред’явив правоохоронцям водійське посвідчення на документи на транспортний засіб.

В салоні позашляховика поліцейські виявили пристрій для відстрілу гумовими кулями, дозвіл на який у жителя Тернопільського району був.

На водія-порушника склали протоколи за трьома статтями КУпАП: ст. 130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння), ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) та ст.126 (керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред’явила їх для перевірки).

Адмінматеріали правоохоронці скерували до суду для прийняття рішення.