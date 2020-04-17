Правоохоронці проводять превентивні заходи щодо запобігання домашньому насильству в умовах карантину

Аби попередити такі факти, поліцейські активно співпрацюють з відповідними службами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству.

У п’ятницю, 17 квітня, правоохоронці провели спільну відеонараду з управлінням соцзахисту населення Тернопільської ОДА, з представниками служби в справах дітей, освіти, центру соцслужб для сім’ї, дітей та молоді, охорони здоров’я, безоплатної правової допомоги, центру соціально-психологічної допомоги та іншими суб’єктами, закріпленими за цим напрямком роботи.

Фахівці обговорили ситуацію в області та визначили алгоритм спільних дій в умовах карантину. Зокрема, розробили план організаційних та практичних заходів взаємодії.

За словами інспектора відділу дільничних офіцерів поліції управління превентивної діяльності поліції Тернопільщини Дмитра Адамовича, поліцейські щоденно аналізують заяви та повідомлення, пов’язані з домашнім насильством, аби вчасно надати допомогу людям. За час карантину збільшення фактів насилля в сім’ях не зафіксовано.

Поліцейські також проводять інформаційну та профілактичну роботу серед населення. Розміщують у спеціально відведених місцях друковану продукцію з рекомендаціями для людей, у яких під час самоізоляції є ризик постраждати від домашнього насильства.

Інформаційні матеріали «Домашнє насильство: як захистися в умовах карантину. План безпеки», розроблені Нацполіцією за підтримки Фонду ООН у галузі народонаселення.

Основна мета – інформування людей про права та можливості постраждалих осіб.

Плакати розміщують у магазинах, супермаркетах, аптеках, під’їздах, ліфтах. Щоб якомога більше людей могло прочитати інформацію і знали, як діяти і куди звертатися за допомогою.

- Замовчування насильства породжує вседозволеність агресора, сприяє наростанню насилля в наступному конфлікті, – стверджує поліцейський психолог Михайло Козюк. – Економічне насильство переростає у психологічне. Це, в свою чергу, в фізичне. І одноразове “підняття руки” матиме системний характер і може з часом призвести до непоправного.

Якщо вам відомі випадки проблемних сімей, де знущаються над членами родин, не ігноруйте такі факти, відразу телефонуйте в поліцію.