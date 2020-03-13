У месенджері Telegram” працює бот з блокування наркокрамниць

Спеціальний акаунт “СтопНаркотик” розробили фахівці Харківського національного університету внутрішніх справ. Працює він у месенджері Telegram”.

Його створили, аби мінімізувати розповсюдження наркотиків та психотропних речовин через інтернет-магазини. Більшість з них, каже начальник управління протидії наркозлочинності в Тернопільській області Михайло Димида, працює в Телеграмі.

Вам необхідно або відсканувати голограму, або перейти за посиланням https://t.me/stopdrugsbot?start=579357622, активувати бот та слідувати вказівкам, після чого Ви зможете самостійно надсилати зображення адрес наркокрамниць та блокувати їх.

Далі, якщо ви помітили канал або чат з продажу заборонених речовин, можна надіслати боту знайдений адрес. Блокування каналу займе 15 секунд вашого часу, але завдяки цьому ви та інші учасники допомагатимете боротися з розповсюджувачами заборонених речовин.

Окрім цього бот надсилатиме вам і по 3 повідомлення в день з проханням поскаржитися на ту чи іншу наркокрамницю.

За п’ять місяців користувачі Telegram прислали на перевірку 4769 зображень, 7318 адрес в Telegram і 811 адрес веб-сайтів через які можна було придбати заборонені речовини.

За допомогою учасників групи бот заблокував більше двохсот адрес в Telegram, що використовувалися зловмисниками для незаконного поширення наркотиків, в тому числі й “наркомагазини”, які працювали на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.

Не будьте байдужими, допомагайте боротися з розповсюдженням наркотиків.