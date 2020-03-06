Від початку року на Тернопільщині поліцейські склали майже 50 постанов за куріння неповнолітніх у громадських місцях

Сьогодні серед тернопільських підлітків зростає популярність куріння електронних сигарет. Багато хто з дітей оправдовується, що це альтернатива звичайним тютюновим виробам. Проте, шкода від них не менша, адже в електронних сигаретах містяться сполуки, які також підвищують ризики захворюваності серця та легень.

Начальник відділу ювенальної превенції Головного управління Національної поліції у Тернопільській області розповів, що правоохоронці постійно проводять профілактичні бесіди зі школярами, аби знизити кількість курців серед учнів.

Він нагадує, що згідно з чинним законодавством,неповнолітні або їх батьки будуть притягнуті до адміністративної відповідальності.

- Відповідно до статті 175-1 КУпАП на неповнолітню особу віком від 16 до 18 років за паління у громадському місці буде складено адміністративний протокол. Покарання за це – штраф від 85 гривень. Якщо ж дитина молодша 16-ти років, відповідальність нестимуть батьки за неналежне виконання своїх обов’язків. Це стаття 184 КУпАП. За це правопорушення доведеться заплатити від 850 гривень,- сказав Петро Тихович.

Існує ряд профілактичних заходів, які треба проводити з дітьми, щоб відбити у них бажання курити. Найкращий, каже Петро Тихович, це розмова батьків зі своїм чадом.

- Саме мама і тато мають стежити за тим, чим цікавиться і живе їхня дитина. Батьки повинні показувати власний приклад ведення здорового способу життя. Хороший і дієвий варіант, як уберегти їх від шкідливих звичок, зайняти чимось корисним. Наприклад, записати у якусь спортивну секцію або на інші розвиваючі гуртки. Вчителям у школах також варто проводити профілактичні бесіди з дітьми.

Поліцейський зазначив, що від початку року вже складено майже 50 постанов за куріння неповнолітніх у громадських місцях. Матеріали відправлені у суд для визначення міри покарання.

Правоохоронці Тернопільського відділу поліції радять вчителям, які помітили серед школярів паліїв – одразу телефонувати у поліцію.

Нагадують вони і про відповідальність за продаж алкоголю та тютюну неповнолітнім. За таке порушення продавці або власники закладів притягуватимуться до адмінвідповідальності згідно статті 156 частина 2 КУпАП.