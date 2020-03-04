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З початку року поліцейські склали понад 270 адміністративних протоколів за керування транспортними засобами у нетверезому стані

Категорія: ДТП

dtpВпродовж січня-лютого співробітники поліції оформили більше восьми тисяч адмінматеріалів в сфері безпеки дорожнього руху.

Серед найпоширеніших порушень: недотримання правил проїзду перехресть та обгону, керуваннями транспортними засобами без документів та напідпитку, перевищення швидкості руху, нехтування правилами дорожнього руху пішоходами.

З початку року на дорогах Тернопільщини трапилося 388 дорожньо-транспортних пригод. З них 84 – з потерпілими, в яких 11 людей загинули та 114 отримали травми. П’ятдесят чотири аварії вчинили водії, які сіли за кермо напідпитку.

В результаті цих автопригод двоє людей загинули, 18 – зазнали травм.  42 ДТП трапилося за участю пішоходів, 5 з них – зі смертельними наслідками.

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