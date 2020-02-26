Причину смерті жительки Тернопільщини встановлюють правоохоронці

Майже п’ять годин медики Заліщицької лікарні боролися за життя вісімдесятитрирічної жительки районного центру. Пенсіонерка потрапила в реанімаційне відділення з порізаними венами передпліччя.

За словами правоохоронців, жінка намагалася покінчити життя самогубством, перерізавши вени лезом. З ранами та в крові потерпілу найшла власна донька.

Жінка каже, що приблизно дві години не заходила до кімнати матері, а коли прийшла перевірити чи все гаразд, застала її без свідомості.

Викликала швидку. Проте медики врятувати життя пацієнтці не змогли.

Даний факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно статті 115 частина 1 ККУ з поміткою “самогубство”.