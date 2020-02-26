Поліцейським розповіли як вберегтися від вірусних інфекцій

Як поширюються вірусні інфекції та як захистити себе від них, – розповіли сьогодні співробітникам тернопільської поліції. Спікер заходу – начальник центру превентивної медицини Державної установи «Територіально-медичне об’єднання МВС України по Тернопільській області» Юлій Николин.

Медик детально акцентував на що слід звернути увагу при перших проявах хвороби. Також розповів про поширення у світі коронавірусу та методи боротьби з ним.

- Не варто ігнорувати перші прояви вірусних захворювань і займатися самолікуванням, потрібно одразу звертатися до лікарів і виконувати всі їхні рекомендації, – наголосив Юлій Николин.

Начальник центру превентивної медицини поінформував, яких профілактичних заходів потрібно дотримуватися, аби вберегти себе від недуги. З його слів, насамперед варто дотримуватися гігієни, носити захисні маски та окуляри, адже вірус проникає через слизові.

Аби убезпечити особовий склад поліції від поширення вірусної інфекції, в обласному управлінні і в територіальних підрозділах вирішили посилити заходи безпеки. Зокрема, закуплять засоби гігієни, захисні маски. Їх отримають, в першу чергу, ті правоохоронці, які безпосередньо контактують з громадянами. Усі співробітники матимуть доступ до дезінфікуючих засобів. В приміщеннях розмістять плакати з рекомендаціями як вберегтися від вірусних захворювань, а також вживатимуться інші превентивні заходи.