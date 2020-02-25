На Збаражчині у автопригоді одна людина загинула, одна з травмами потрапила до лікарні

На автодорозі Тернопіль-Ланівці не розминулися ВАЗ-2110 та Volkswagen Golf. Дорожньо-транспортна пригода трапилася 25 лютого близько дев’ятої години ранку.

За попередньою інформацією, водій автомобіля ВАЗ, неподалік села Синява Збаразького району, не впорався з керуванням і авто почало заносити на слизькій дорозі. Як результат – транспорт врізався в зустрічне авто і після цього злетів у кювет.

На момент автопригоди до лікарні потрапило двоє пасажирів з ВАЗу. Проте врятувати життя одному з них медикам не вдалося. Інший потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження. Водії обидвох автомобілів від госпіталізації відмовилися.

Вирішується питання про внесення даного факту в ЄРДР згідно статті 286 частина 2 ККУ. Триває слідство.