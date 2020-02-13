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Правоохоронці розшукують родичів померлої тернополянки

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rozshukСпівробітники Тернопільського відділу поліції розшукують родичів Бачинської Ольги Михайлівни, 1952 року народження. Тернополянка померла наприкінці січня у власній квартирі. Її тіло виявили сусіди.

Жінка мешкала самотньо на вулиці Курбаса. Мала проблеми зі здоров’ям. За словами сусідів, у пенсіонерки є родичі в Тернополі, зокрема, її брат може проживати на вулиці Київській.

На даний час тіло тернополянки перебуває в морзі, адже її нема кому похоронити.

Поліцейські звертаються до усіх, хто має будь-яку інформацію про родичів померлої, повідомити за номером 27-11-70 або 102.

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