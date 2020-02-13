На Чортківщині пенсіонер звів рахунки з життям

Мертвого чоловіка у власному помешканні на Чортківщині виявили родичі. Вони викликали медиків та правоохоронців.

При попередньому огляді тіла лікарі повідомили, що чоловік покінчив життя самогубством.

Загиблий востаннє спілкувався з рідними у понеділок, 10 лютого і після того перестав виходити на зв’язок.

Пенсіонер жив сам і зловживав алкоголем, але ніколи не конфліктував ні з сусідами, ні з знайомими. Близькі приїхали 12 лютого, аби перевірити чи з ним все гаразд.

Будинок був зачинений зсередини. Зайшовши в приміщення, вони виявили мертвого чоловіка. Поруч лежав його карабін та передсмертна записка.

Тіло чоловіка направили для проведення судово-медичної експертизи. Даний факт правоохоронці внесли в ЄРДР відповідно до статті 115 ККУ з поміткою – “самогубство”.