Боротися разом з продавцями наркотиків домовилися правоохоронці Тернопільщини з громадськими організаціями та органами місцевого самоврядування

Про спільну роботу щодо боротьби з наркорозповсюджувачами на території Тернополя та області домовилися правоохоронці з представниками громадських організації, органами місцевого самоврядування та людьми, які в минулому вживали наркотики.

- Поліція не спить, а щодня веде боротьбу з людьми, які через інтернет-мережу Telegram розповсюджують наркотичні речовини, – заявив начальник поліції Олександр Богомол. – Відпрацювання такого роду злочинів триває без зупинки – оперативники встановлюють осіб, документують, збирають доказову базу, аби потім затримати підозрюваних і отримати позитивні результати проведеної роботи.

Останні роки в Тернополі та області на стінах будинків з’являються рекламні надписи з електронними адресами, за якими без проблем будь-хто може придбати різноманітні наркотики. Боротьба з таким видом правопорушень триває.

- В нас є група, в яку входять представники поліції, ЖЕКів, ОСББ, громадськість. Її учасники фактично щодня скидають фото з адресами, де з’являються такі надписи. Ми намагаємося оперативно реагувати на дані повідомлення – одразу їх знищуємо, замальовуємо, – каже заступник міського голови Тернополя Владислав Стемковський. – Плануємо до цієї групи залучити більше людей, аби охопити максимально весь обласний центр.

Допомагати місту боротися з наркозлочинністю зголосилися і представники громадських організацій, які працюють з наркозалежними особами. Вони будуть не лише допомагати викривати та знищувати рекламні надписи, але готові йти у школи та розповідати дітям про зло, яке несуть наркотики.

Начальник управління протидії наркозлочинності в Тернопільській області Михайло Димида закликає батьків не боятися приходити зі своїми проблемами до поліції.

- Якщо ви помітили, що ваша дитина дивно поводиться й вживає наркотики, потрібно повідомити про це в поліцію. Дитину не каратимуть, з нею говоритимуть психологи, аби дитяче захоплення не переросло в страшну залежність. Самостійно боротися з цією проблемою не варто.

Закликають правоохоронці громаду реагувати на людей, які розмальовують стіни рекламними надписами про торгівлю наркотиками. Затримувати самостійно їх не варто, можна сфотографувати та передати інформацію у поліцію.