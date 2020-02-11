На Тернопільщині поїзд смертельно травмував чоловіка

Тіло невідомого чоловіка без ознак життя на залізничній колії виявив десятого лютого о 21:29 машиніст електрички, яка проїжджала цим шляхом. Він повідомив диспетчера, а вже той викликав поліцію та швидку.

Потерпілий знаходився на рейках між станціями Цебрів-Озерна Зборівського району. При попередньому огляді тіла експерт зазначив, що травми характерні удару поїздом. Ймовірно чоловік йшов в попутному напрямку із залізничним транспортом та не встиг вчасно відійти. В результаті удару він загинув на місці події.

Слідчо-оперативна група, яка виїжджала на місце аварії встановила, який потяг збив чоловіка. Залізничний транспорт був уже у Львові. На електровозі та на першому вагоні фахівці виявили сліди крові.

Правоохоронці встановлюють особу загиблого. На вигляд йому 40-50 років, середньої тілобудови і зростом приблизно 170 сантиметрів. Волосся коротке, сиве.

Був одягнутий в светр бірюзового кольору, сіру кофту з капюшоном, трикотажний светр синього кольору з чорними та червоними смугами, сині джинси та вишневі кросівки.

Даний факт внесений в ЄРДР відповідно до статті 276 частина 3 ККУ – Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинили загибель людей. Встановлюються обставини нещастя.