Двоє пішоходів опинилися під колесами автомобіля на Кременеччині

Під колесами автомобіля загинула п’ятдесятитрирічна жителька Почаєва, ще одна перехожа звернулася за допомогою до лікарні. Дорожньо-транспортна пригода трапилася 9 лютого близько 8:50 в райцентрі.

Про автопригоду на лінію “102″ повідомив місцевий житель. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

За попередньою інформацією, водій автомобіля “ЗАЗ” збила двох пішоходів, які знаходилися на проїжджій частині дороги за межами пішохідного переходу.

Уникнути удару кермувальниця не змогла. Вона каже, що помітила людей занадто пізно, оскільки її засліпило сонце.

В результаті удару жителька Почаєва, 1966 року народження, померла на місці події. Ще одну перехожу – п’ятнадцятирічну дівчину, доправили до лікарні. У неї медики констатували струс, закриту черепно-мозкову травму, забої вуха, ссадна рук та колін. Неповнолітню не госпіталізовували.

У водія відібрали кров для перевірки на вміст алкоголю. Попередньо жінка твереза.

Даний факт правоохоронці внесли в ЄРДР відповідно до статті 286 частина 2 ККУ. Триває слідство.