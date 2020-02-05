«Захист дітей» – правоохоронці завжди на зв’язку

Захист дітей від жорстокості, попередження злочинів проти них – основне завдання співробітників підрозділу ювенальної превенції. Аби своєчасно та оперативно реагувати на факти вчинення насильства щодо неповнолітніх, поліцейські-ювенали Тернопільщини створили сторінку «Захист дітей» в соціальній мережі Facebook.

«Захист дітей» – сторінка розроблена спеціально для дітей, які потребують захисту від насильства і хочуть конфіденційно отримати допомогу. Тут вони можуть анонімно залишити повідомлення. Правоохоронці будуть перевіряти кожне сповіщення.

Також тут можна знайти багато іншої корисної інформації: поради, як вберегтися від насильства, контакти, куди звертатися за допомогою.

https://www.facebook.com/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-107075297528233