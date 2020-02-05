Необережність пішохода – причина ДТП на Теребовлянщині

Темна пора доби, погіршення погодних умов, а також безпечність пішоходів – одна з причин дорожньо-транспортних пригод. У селі Ласківці Теребовлянського району під колесами автомобіля VOLKSWAGEN PASSAT опинилася пенсіонерка, 1946 року народження.

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, іномарка рухалася зі швидкістю 10 кілометрів за годину, оскільки водій пригальмував, щоб здійснити маневр повороту.

В цей час із-за припаркованого на узбіччі позашляховика вийшла на проїжджу частину жінка.

Кермувальниця каже, що навіть не бачила пішохода, а лише відчула удар. Яз з’ясувалося, автівка зачепила перехожу дзеркалом і як результат – пенсіонерка впала на асфальт, вдарившись головою.

Водій викликала швидку. У потерпілої при попередньому огляді медики констатували струс та закриту черепно-мозкову травму.

Триває слідство згідно статті 286 ККУ.