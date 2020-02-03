На Бучаччині п’яний водій збив неповнолітню, а в Борщові з автобуса випав пасажир

Двоє людей потрапили до лікарні в результаті двох автопригод, які трапилися на дорогах області. Тридцять першого січня з закритим переломом стегна до медзакладу звернувся житель Борщова, 1966 року народження. Чоловік випав з рейсового автобуса марки “ПАЗ”.

За попередньою інформацією, потерпілий заходив у транспортний засіб, який курсував за маршрутом “Цигани-Борщів”, але не втримав рівноваги та впав. Пенсіонер пересувається за допомогою тростини. Що стало причиною падіння, встановить слідство.

Водій каже, що автобус не рухався і чому чоловік впав не розуміє. Правоохоронці опитують свідків, аби встановити причини нещастя.

На пішохідному переході під колесами авто опинилася неповнолітня. ДТП трапилася першого лютого близько 19:00. Чотирнадцятирічна школярка потрапила під колеса автомобіля Opel Vectra, переходячи дорогу у селі Верб’ятин Бучацького району. Швидку та поліцію викликав перехожий.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що кермувальник на момент автопригоди перебував у стані алкогольного сп’яніння. Він не впорався з керуванням, не встиг вчасно загальмувати і як результат – дев’ятикласниця опинилася на лікарняному ліжку.

За попередньою інформацією, у дівчини забої потилиці та поясниці. Школярка перебуває на стаціонарному лікуванні.

Кермувальника освідчили. Чоловік сів за кермо після вживання алкоголю. Медики констатували у чоловіка середній ступінь алкогольного сп’яніння. На водія склали протокол згідно статті 130 КУпАП.

Усі автопригоди внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно статті 286 частина 1 ККУ. Триває слідство.