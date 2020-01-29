Підліток потрапив під колеса авто, бо раптово вибіг на дорогу

Під колесами автомобіля опинився сімнадцятирічний житель Зборова. Юнак звернувся до лікарні, але його не госпіталізовували, оскільки травм, на щастя, хлопець не отримав.

За попередньою інформацією, дорожньо-транспортна пригода трапилася 28 січня о 18:24. Водій автомобіля Volkswagen Passat не встиг загальмувати, оскільки потерпілий разом з товаришем раптово вибігли на пішохідний перехід. Ділянка дороги, де трапилася аварія, не освітлювалася. Один з хлопців відскочив, а інший не встиг.

Потерпілий підійшов до водія, вони поспілкувалися щодо правил дорожнього руху. Після діалогу підліток пішов, а кермувальник поїхав далі. За деякий час юнак про ДТП повідомив у поліцію.

Правоохоронці одразу встановили особу водія. Він підтвердив, що зачепив на дорозі пішохода. За попередніми даними водій іномарки був тверезий.

Вирішується питання про внесення даного факту в ЄРДР.