До уваги ЗМІ!

У п’ятницю, 24 січня, в Головному управлінні Національної поліції в Тернопільській області відбудеться брифінг на тему – проведення правоохоронцями масштабної спецоперації по знешкодженню групи наркодилерів на території трьох областей.

На питання журналістів відповідатимуть: прокурор області Петро Бойко, начальник ГУНП в Тернопільській області Олександр Богомол, начальник управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області Василь Джиджора.

Початок о 13:00 за адресою: вул. Валова, 11, зал засідань.