Фальсифікат конфіскували, порушника покарали, а державі упередили збитки

Набрало законної сили рішення суду стосовно жителя Гусятинського району, який займався збутом великих партій незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

У ході досудового слідства працівники податкової міліції ГУ ДФС у Тернопільській області в нього вилучили 485 літрів спирту, 2,2 тис. літрів фальсифікованих алкогольних напоїв, серед яких елітні іноземні бренди, понад дві тисячі пачок тютюнових виробів іноземного виробництва без марок акцизного податку встановленого взірця.

Гусятинський районний суд прийняв рішення вилучені підакцизні товари конфіскувати та знищити. Сам порушник закону понесе покарання у вигляді штрафу в розмірі 85 тисяч гривень.

Крім цього, він сплатить на користь держави 14,3 тис. гривень процесуальних витрат на проведення судових експертиз.

За результатами вжитих заходів, які проводились під процесуальним керівництвом прокуратури області, упереджено втрати бюджету від ненадходження акцизного податку в сумі майже 200 тисяч гривень.