У 2019 році поліцейські склали понад 1800 адміністративних протоколів за керування транспортними засобами у нетверезому стані

В минулому році співробітники поліції оформили більше 36 тисяч адмінматеріалів в сфері безпеки дорожнього руху. Серед найпоширеніх порушень: перевищення водіями швидкості, керуваннями транспортними засобами без документів та напідпитку, порушення правил дорожнього руху пішоходами та велосипедистами.

В минулому році на дорогах Тернопільщини трапилося 2293 дорожньо-транспортних пригоди. З них 514 – з потерпілими, в яких 107 людей загинули та 677 отримали травми. 306 аварій вчинили водії, які сіли за кермо напідпитку. В результаті цих автопригод 8 людей загинули, 95 – зазнали травм. Одинадцять аварій трапилося за участю пішоходів, дві з них – зі смертельними наслідками.

Найчастіші причини ДТП: перевищення швидкісного режиму, порушення правил маневрування та виїзд на смугу зустрічного руху.

Минулоріч поліцейські виявили 1837 осіб, котрі керували транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння. На них складено адмінпротоколи за статтею 130 КУпАП.

Правоохоронці нагадують, з першого липня 2020 року запроваджується кримінальна відповідальність за водіння напідпитку. Дотепер нетверезих за кермом карали адміністративно.

Згідно статті 286-1 ККУ кримінальна відповідальність загрожує водіям у разі керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції; передачі керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані такого сп’яніння чи під впливом таких лікарських препаратів, а також у разі відмови водія від проходження медичного огляду на стан сп’яніння або щодо вживання таких лікарських препаратів.

Отже, за керування автомобілем у нетверезому стані передбачені штрафи від 17 до 32 тис. грн. і позбавлення права керувати транспортним засобом до трьох років. У разі повторного порушення штраф складе до 51 тис. грн з позбавленням права керувати транспортним засобом від 2 до 3 років.