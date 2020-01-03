Платники Тернопільщини спрямували до зведеного бюджету майже 7,2 млрд грн платежів

Упродовж минулого року платники податків Тернопілля сплатили до Зведеного бюджету України 7 млрд 270,5 млн грн податків і зборів. Фактичні надходження перевищили очікувані на 2,7 відсотка.

Отож до бюджету додатково надійшло 191 млн гривень. Порівняно з січнем-груднем 2018 року сплата зросла на 895,8 млн грн або плюс 14,1 відсотка. Про це повідомив виконувач обов’язків начальника Головного управління ДПС у Тернопільській області Валерій Лісницький.

Він зазначив, що до державної скарбниці спрямували 3 млрд 11,8 млн гривень. «Приріст надходжень до 2018 року склав 244,1 млн грн або на 8,8 відсотка більше», – констатував Валерій Лісницький.

До місцевих бюджетів у січні-грудні 2019 року надійшло 4 млрд 334,5 млн грн платежів, що на 5,5 відсотка більше, ніж очікувалося. «Скарбниці територіальних громад додатково отримали 226,7 млн гривень», – деталізував керівник податкової служби краю. Порівняно з аналогічним позаторічним періодом приріст надходжень склав 698 млн грн або плюс 19,2 відсотка.

- Вважаю, що такого результату вдалося досягти завдяки популяризації доброчесної сплати податків серед платників, розуміння платниками необхідності наповнення бюджетів усіх рівнів, а також створення комфортних умов для виконання конституційного обов’язку кожним громадянином через розвиток електронних сервісів служби, – зазначив Валерій Лісницький.