На Тернопільщині протидіють нелегальному обігу та торгівлі нафтопродуктами

Відповідно до доручення керівництва держави працівники податкової міліції ГУ ДФС у Тернопільській області та фахівці ГУ ДПС у Тернопільській області у взаємодії із іншими правоохоронними та контролюючими органами здійснюють заходи щодо виявлення та припинення фактів реалізації неякісного та контрафактного пального.

Днями відбулася нарада в Тернопільській облдержадміністрації, у якій взяли участь в.о. начальника ДПС в області Валерій Лісницький, начальник управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ДПС в області Роман Савка та в.о. начальника оперативного управління ДФС в області Олег Дурняк.

Варто зауважити, що впродовж 2019 року податкові міліціонери краю викрили численні факти порушення податкового законодавства у цій сфері.

Доречно наголосити, що здебільшого реалізація пального здійснювалась за готівкові кошти без застосування реєстратора розрахункових операцій та без будь-яких документів, що засвідчували б походження пального, виробника та підтверджували якість. При цьому дозвільні документи на виконання робіт підвищеної небезпеки та на використання устаткування для зберігання та реалізації пального теж були відсутніми.

З незаконного обігу було вилучено близько 230 тонн пально-мастильних матеріалів на суму 7,4 млн гривень. Крім того, податкові міліціонери склали 10 протоколів про адміністративні правопорушення.

У час новорічних свят ця робота продовжувалась. І є результати. Упродовж вихідних працівники податкової міліції виявили два факти здійснення незаконної торгівлі пально-мастильними матеріалами. Відтак із незаконного обігу вилучено майже 6 тонн пального на суму 175 тис. гривень.

Закликаємо всіх небайдужих, яким відомо про функціонування нелегальних АЗС, інформувати про вказані факти податкову міліцію (телефони 43-46-45, 43-04-16 цілодобово).

Сектор комунікацій

Головного управління ДПС у Тернопільській області