Один чоловік загинув, троє отримали травми в результаті ДТП на Тернопільщині

Двоє пасажирів стали жертвами дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася в Тернополі 26 грудня. На перехресті вулиць Лесі Українки та Протасевича не розминулися автомобілі Audi Q7 та Opel Combo.

В результаті удару в лікарню потрапила пасажир з Opel Combo. У жительки Вінницької області медики констатували закриту черепно-мозкову травму, забій хребта та правої кисті. На місці автопригоди медики надали допомогу ще одному пасажиру – львів’янину. Від госпіталізації чоловік відмовився.

У водіїв взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Слідчі встановлюють, хто порушив правила дорожнього руху.

Ще одна автопригода трапилася на вулиці Будного. О 23:45 водій автомобіля Chevrolet Aveo збив пішохода – жительку села Петриків, 1998 року народження.

Остання переходила проїжджу частину дороги за межами пішохідного переходу.

Жінку з закритою черепно-мозковою травмою, струсом, та іншими ушкодженнями госпіталізували в травматологічне відділення лікарні.

Летально завершилася автопригода для ще одного пішохода. У Збаражі водій автомобіля ВАЗ-21099 збив перехожого. Чоловік раптово вийшов на проїзну частину дороги за межами пішохідного переходу. Ділянка дороги не освітлювалася і водій не встиг вчасно загальмувати.

Потерпілий – житель Збаража, 1974 року народження, від отриманих травм помер в лікарні.

Усі події внесені в ЄРДР відповідно до статті 286 ККУ. Триває слідство.