Водій втік з місця ДТП, залишивши в салоні травмованих пасажирів

На автодорозі Тернопіль-Львів-Рава-Руська перекинувся автомобіль. Аварія трапилася 24 грудня близько 21:40.

В селі Чистилів водій автомобіля BMW 530 не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу. Кермувальник залишив місце пригоди, а також травмованих пасажирів, які перебували в салоні авто.

Двох потерпілих госпіталізували до лікарні. Це житель села Озерна, 1990 року народження та дев’ятирічна тернополянка.

Особу втікача встановили. Знайшли його наступного дня за місцем проживання. Чому водій залишив місце ДТП, встановить слідство. Даний факт внесений в ЄРДР відповідно до статті 286 частина 1 ККУ.